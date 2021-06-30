طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 30 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 30 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تتراجع في درجات الحرارة بداية من صباح الغد علي أقصي الساحل الغربي ويبقي تأثير موجة الحر على باقي مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على مناطق جنوب الجبل.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا صباح يوم الغد إلى شمالية شرقية بداية من أقصي الساحل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 47) مْ وتسجل الحرارة تراجع من صباح الغد علي المنطقة الممتدة من (رأس جدير الي صبراتة) وتشمل باقي مناطق الساحل بعد ظهر الغد.

•الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على الساحل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ على الساحل مع رطوبة عالية نسبياً ، و ما بين (40 – 42) مْ على جالو- اجدابيا والجغبوب وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41- 46) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:19). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).

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