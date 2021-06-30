تأكيد أمريكي على دعم ليبيا في الانتخابات المقبلة في ديسمبر

أثنى مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، على عمل منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية تاريخية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وأكد بيان المستشار الأمريكي، دعم الولايات المتحدة لليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل كامل.

وأضاف سوليفان، أن الانتخابات ستُمكّن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي. ويستند ذلك إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

ووصف البيان الأمريكي، الحوار السياسي في جنيف، بالإيجابي، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات. نحن ندعم الشعب الليبي وهو يشق طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا.

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