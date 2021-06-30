مازن يطلع على الأوضاع الأمنية داخل مدينة مصراتة

أخبار ليبيا 24 – أمن

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد “خالد مازن”، اجتماع مه مدير أمن مصراتة عميد “محمد أبوبريدعة”.

واستعرض مازن، خلال الاجتماع، الذي عقد بمكتب الوزير، أمس الثلاثاء الأوضاع الأمنية داخل مدينة مصراتة، والجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة بمديرية الأمن، والوقوف على المعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لتذليلها للارتقاء بمستوي العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات.

واستمع الوزير، لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بالمدينة والجهود التي تبذل في حفظ الأمن وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .