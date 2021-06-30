برلماني إيطالي: روما قادرة على استعادة دورها في ليبيا بمساعدة الاتحاد الأوروبي

رأى بييرو فاسينو، القيادي بالحزب الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أن إيطاليا تستطيع أن تستعيد دورها في ليبيا بشكل مفيد سياسيًا، بشرط أن يكون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال فاسينو، في حوار له مع مجلة «فورميكي» الإيطالية: “انضمت إيطاليا وفرنسا وألمانيا عبر زيارة وزراء الخارجية إلى طرابلس ومؤتمر برلين، كانت قدرة الاتحاد الأوروبي على المبادرة نادرة جدا، ثم تغيرت الأمور في ليبيا”.

وأضاف “التأكيد على تاريخ الانتخابات الليبية والضغط حتى يتم احترامه أمران ضروريان لضمان عدم تباطؤ مسار المرحلة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والاقتصادية، فإعلان تأجيل التصويت لن يعني فقط تأخير مراحل العملية الانتقالية، ولكن تعريضها لعدة مخاطر. هناك حاجة لاحترام الجدول الزمني المتفق عليه في مؤتمر برلين”.

وتابع “هناك علاقة تحالف قوية جداً من الناحية التاريخية بين إيطاليا وأمريكا، وذلك بفضل الدور الذي لعبته إيطاليا دائمًا في البحر الأبيض المتوسط، و​​في الجناح الجنوبي لحلف الناتو، وهذه العلاقة المكثفة تسمح لإيطاليا أن يكون لها مساحة مهمة للعمل في البحر الأبيض المتوسط وخاصة ليبيا والمساهمة في إعادة بناء نظام أمني متعدد الأطراف في البحر الأبيض المتوسط ​​وهي قضية ملحة خاصة اليوم. من الضروري في الواقع إعادة بناء نظام حوكمة للبحر الأبيض المتوسط ​​الكبير الذي يتعرض من مضيق هرمز إلى مضيق جبل طارق لسلسلة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرار”.