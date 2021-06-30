الشركة العامة للكهرباء: انخفاض حاد أدّى إلى زيادة طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقد حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات مما يسبب في زيادة العجز و ساعات طرح الأحمال، نتيجة لحدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات “الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراتة”.

وأوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدراتها.

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع مجلس إدارة الشركة ومدراء الإدارات الفنية، للاطلاع على وضع الشبكة الكهربائية والأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال هذه الأيام وإيجاد الحلول العاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية لرفع المعاناة عن المواطن.

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