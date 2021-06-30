«الدعم المركزي» يستعرض جهود تأمين شاحنات نقل الوقود لمناطق الجنوب

استعرض مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، محمد فتح الله، الجهود التي تبذل من قبل دوريات الدعم المركزي في دعم وإسناد الأجهزة الأمنية المختصة في تأمين إرسال شاحنات نقل الوقود المخصصة لمدن ومناطق الجنوب.

حضر الاجتماع معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، خالد عبدو ومعاونه عبد الباسط فرارة وعدد من رؤساء المكاتب والاقسام بالإدارة، وفقا لـ«وكالة الأنباء الليبية».

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الادارة بالعاصمة طرابلس، التطرق لبعض المسائل الهامة ومن بينها المجاهرة بالأمن بتلك المناطق والعمل بشكل دائم ومستمر في سبيل ضبط المخالفين للقانون وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وطالب فتح الله، بضرورة متابعة رؤساء المكاتب والأقسام بالمنطقة الجنوبية للأعضاء التابعين إليهم، مبينا بأن العذلعامة للدعم المركزي أطلع من خلالها على سير العمل، مؤكدا على ضرورة عمل كافة أعضاء ومنتسبي الادارة بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بالمهام والواجبات بالشكل المطلوب خدمة لأمن الوطن والمواطن.