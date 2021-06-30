الدبيبة يكلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية

ليببا – تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء سير العمل بوزارة التخطيط رفقة وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للإتصال والشؤون السياسية.

الدبيبة عقد بحسب المكتب الاعلامي لحكومة لوحدة اجتماعا مع وزير التخطيط بحضور وكيل الوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المستشارين بالوزارة

بدور،أوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.

وشدد الرئيس على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

كما كلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية