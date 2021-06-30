كوبيتش والـ 5 الكبار : على أعضاء ملتقى الحوار التوافق على قاعدة دستورية لتسهيل إجراء الانتخابات

ليبيا – أجرى المبعوث الأممي يان كوبيتش مشاورات بشأن ليبيا مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في إطار دول مجموعة الـ 3+2.

بيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه المشاورات أتت في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي، وعقب محادثات هاتفية أجراها كوبيتش قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما فيهم روسيا والمغرب وممثلين ليبيين رفيعي المستوى.

وأضاف البيان: إن الهدف من هذه المشاورات هو مناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، تماشيًا مع خلاصات مؤتمر برلين 2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية انتخابية متفق عليها في أسرع وقت ممكن.

وبحسب البيان أكد الشركاء الدوليون على جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولا سيما أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف لإحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية لها.

ونبه الشركاء الدوليون هذه الجهات لأهمية التزامها تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات مع دعم الشركاء لها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وأضاف الشركاء الدوليون: إن هذا كله يجب أن يتم من دون تأخير وفي إطار قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 لعام 2021، فيما جدد كوبيتش وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال للقرارين والخارطة الطريق والخلاصات.

ودعا الشركاء الدوليون وكوبيتش هذه الجهات للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسن الإطار القانوني، للتمكين من إجراء الانتخابات، في وقت رحب فيه المبعوث الأممي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في الـ21 من يونيو الجاري.

وأضاف كوبيتش: إن هذا القرار يأتي لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا تشمل أيضًا الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وبما يتماشى مع مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 لعام 2021.

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