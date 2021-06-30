بلدية طرابلس المركز: لا بيع للأضاحي داخل أحياء وشوارع البلدية

ليبيا – أصدرت بلدية طرابلس المركز توجيهًا بشأن الاستعدادات لقدوم عيد الأضحى المقبل.

التوجيه الذي نشره المكتب الاعلامي لبلدية طرابلس أتى حفاظًا على الصحة العامة وعلى سلامة المواطنين، وتنفيذًا للقوانين والتشريعات النافذة، ويمنع بموجبه منعًا باتًا بيع الأضاحي داخل أحياء وشوارع بلدية طرابلس المركز.

وأضاف التوجيه أنه تم تخصيص قطعة أرض في منطقة سوق الثلاثاء بهدف أن تكون سوقًا لبيع الأضاحي بشكل مؤقت، على يتم إزالة هذا السوق بعد أيام العيد مباشرة، داعيًا المواطنين إلى التقيد والالتزام بكافة ما ورد من تعليمات في هذا التوجيه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية