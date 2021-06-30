العرادي: الدبيبة خيرٌ فعل بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الدفاع

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أنه “من المفترض على المجلس الرئاسي بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وليس على جزء وترك الجزء الآخر” لما سماه سلطة “الأمر الواقع”، على حد قوله.

وأضاف العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رئيس الحكومة خير فعل بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ولا أرى أن يتغير هذا الوضع حتى نرى ممارسة الرئاسي لكامل صلاحياته لا أن يزاول بعضها بانتقائية معيبة وخطيرة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

