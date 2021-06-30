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العرادي: الدبيبة خيرٌ فعل بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الدفاع

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أنه “من المفترض على المجلس الرئاسي بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وليس على جزء وترك الجزء الآخر” لما سماه سلطة “الأمر الواقع”، على حد قوله.

وأضاف العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رئيس الحكومة خير فعل بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ولا أرى أن يتغير هذا الوضع حتى نرى ممارسة الرئاسي لكامل صلاحياته لا أن يزاول بعضها بانتقائية معيبة وخطيرة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • بآوامر تركيا أن لا يعين دبيبه وزير دفاع واوصوه بالاحتفاظ بها له كونه عميل لهم ولن يضطر بجنودهم في ليبيا من حيث شن حرب عليهم لآخراجهم من ليبيا فالعميل المطيع خير لتركيا من تولي وزارة الدفاع

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  • حرم اهل الجنوب من استحقاق وافق هو عليه . الدفاع حق لاهل فزان . والدبيبة من اقليم طرابلس . ما علاقته بامر يخص اهل فزان ؟

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