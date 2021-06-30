أبوعميد: كل السيناريوهات مفتوحة في ليبيا

شدد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية د. مبروك أبو عميد، على ضرورة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات حتى تتمكن الأطراف الليبية من تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 2.

وقال أبوعميد في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية، أن مخرجات برلين 2 -في حال لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات- ستبقى حبرا على ورق مثل مؤتمر باريس، وباليرمو، والصخيرات، وأبوظبي، وجنيف. وإلى نص الحوار

-إمكانية تحويل مخرجات برلين 2 لواقع مازالت بعيدا في ظل استمرار الصراع الدولي.

-هناك مؤشرات على أن مخرجات برلين لن تتحقق في هذا الوضع الهش.

-المجتمع الدولي تحكمه المصالح وتسيطر عليه الخلافات.

-إلى الآن لم تتوفر الشروط الواجبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

-كل السيناريوهات مفتوحة في ليبيا.

بداية.. كيف تابعتم أعمال مؤتمر برلين ٢؟

متابعة مؤتمر برلين كان بالنسبة لي بهدف معرفة حجم التوافقات والاختلافات بين الدول العظمى وبعض الدول الإقليمية التي انعكست على مخرجات في شكلها مقبولة، ولكن إمكانية تحويل تلك المخرجات لواقع مازال بعيدا في ظل استمرار الصراع الدولي، ولعل حجم التمثيل الروسي في برلين ربما سيجعل مجلس الأمن الدولي عاجزا عن جعل مخرجات برلين غير ملزمة، وبالإضافة لعدم وجود إرادة وطنية ليبية لحكومة الوحدة الوطنية التي هي في الواقع ليست حكومة وحدة وطنية من خلال مواقفها تجاه أطراف النزاع الليبي.

ما تحليلكم لمخرجات برلين ٢؟

من وجهة نظري مخرجات برلين استطاعت تقريب بعض وجهات النظر بين الدول المشاركة في بعض الموضوعات، ولكنها لم تنه كل الملفات الخلافية بين روسيا وأمريكا وتركيا وبعض دول أوروبا في ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في ظل ما تتعرض له أمريكا وفرنسا من ضعف في تواجدها في الشرق الأوسط وأفريقيا مقابل المد الروسي والصيني والتركي كل ذلك يجعل تطبيق مخرجات برلين ضرب من الخيال.

ما ضمانات أو الآليات المطروحة التي يمكن من خلالها أن نرى تنفيذ أو تطبيق لمخرجات برلين؟

لا توجد ضمانات لتنفيذ ما اتفق عليه للأسباب المذكورة، كما أن وجود المليشيات وعدم تفكيكها وتسليم أسلحتها والضغط على جناحها السياسي بالقبول بالمخرجات ومن بينها الانتخابات المقررة في نهاية هذا العام، ولعل تصريحات عبدالرحمن السويحلي الذي رفض صراحة وطالب بأن يكون في ليبيا نظام مفتت ومحاصصة وفق رؤيته حتى لا تكون هناك سلطة قوية وكذلك خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة والذي أعلن فيه وبصوت عال بأنهم أذا خسروا في صناديق الاقتراع سيحتكمون إلى صناديق الذخيرة وأشار بوضوح تام إلى رغبته في تقسيم ليبيا كل ذلك يشير إلى أن مخرجات برلين لن تتحقق في هذا الوضع الهش.

اما الضمانات من وجهة نظري أن يتم توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات دون ذلك لن يكون هناك تنفيذ لمخرجات برلين وستبقى حبرا على ورق مثل مؤتمر باريس، وباليرمو، والصخيرات، وأبوظبي، وجنيف.

ما الفرق بين برلين ١ وبرلين ٢؟

الفرق بين برلين 1و2 هو فقط فيمن حضر في مؤتمر برلين 1، ومن حضر في برلين 2، وحضور طرف واحد مثل ليبيا وتحفظ تركيا على بعض النقاط، وستكون هناك مؤتمرات قادمة، والأهمية لبرلين ستكون نقطة ارتكاز لأية مؤتمرات جديدة.

من وجهة نظرك هل ستشهد ليبيا الانتخابات في موعدها المقرر؟

بالنسبة للانتخابات إلى الآن لم تتوفر الشروط الواجبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وجود المليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة وممارسة الاقصاء واستمرار اعتقال العديد من القيادات السياسية والحملات الإرهابية من المليشيات ومن امتلكوا المال لكل من يحاول الدخول للمعترك السياسي ويشكل خطرا عليهم.

ماذا عن دور المجتمع الدولي لدعم مخرجات برلين 2؟

المجتمع الدولي دوره تحكمه المصالح وتسيطر عليه الخلافات وبذلك لن يكون هناك قرار ملزم التنفيذ من مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

ماذا عن الموقف التركي؟

الموقف التركي واضح فهي ترفض الخروج من ليبيا وهذا الموقف يعجب أمريكا لاستخدامه ورقة ضغط على روسيا لإخراجها من ليبيا وتؤيدها في ذلك فرنسا التي بدأت تفقد سيطرتها ووجودها في أفريقيا.

أخيرا.. ما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

كل السيناريوهات مفتوحة في ليبيا، واتوقع تغيرات وانقلابات في المشهد والحرب أحد السيناريوهات.