الشريف: تركيا لن تتخلى عن تواجدها في ليبيا بدون إرادة وطنية ومساعدة دولية

ليبيا – رأى رئيس المكتب السياسي لقبيلة العبيدات طاهر الشريف أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ممكن، مشككًا في إمكانية أن تكون نزيهة.

الشريف وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثلاء قال: إن هناك سوابق كثيرة تتعلق بتنظيم انتخابات في بلدان توجد بها قوات أجنبية، وأقرب مثال العراق وأفغانستان، ومن الممكن تنظيم انتخابات، ولكن هل ستكون هذه الانتخابات نزيهة أو نتائجها تجلب الاستقرار للبلد، هذا مشكوك فيه.

واعتبر الشريف أنه من الطبيعي أن تتحفظ تركيا على البيان الختامي لمؤتمر “برلين 2” بغية الدفاع عن وجودها في ليبيا، مؤكدًا أنه من الصعب أن تتخلى تركيا بسهولة عن الدور الذي أوجدته لنفسها بغير توفر إرادة وطنية حازمة ومساعدة دولية، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية