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الزوبية: عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في حكومة الإنقاذ، أن “عيب فبراير أن رجالها تركوا من وصفهم بأزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث”، وفقا لتعبيره.

وقال الزوبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ثوار فبراير خارج التبات لا يملكون شيئا والمناصب في يد أعداء فبراير أو السلبيين معها”.

وأضاف: “عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث ودون ضوابط ولم يضبطوا إلا التبات. ومع هذا يعتبرونها نكبة لأن الحرية ليست لهم وأدمنوا العبودية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • عيب فبراير انها عمل خارجي استعمل بعض الليبيين . الذين اعتقدو ان الاكثرية معهم والواقع بعكس هذا تماما .
    انتبهو يا مجارم . الناس رفصتكم ومصرة على رفضكم . لانكم دمرتم لببيا وقتلتم اهلها وهجرتوهم ونهبتم اموالها . وكل خردلة فاسدة عملتوها . سحقا لكم جملة وتفصيلا .

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