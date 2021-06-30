الزوبية: عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث

رأى جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في حكومة الإنقاذ، أن “عيب فبراير أن رجالها تركوا من وصفهم بأزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث”، وفقا لتعبيره.

وقال الزوبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ثوار فبراير خارج التبات لا يملكون شيئا والمناصب في يد أعداء فبراير أو السلبيين معها”.

وأضاف: “عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث ودون ضوابط ولم يضبطوا إلا التبات. ومع هذا يعتبرونها نكبة لأن الحرية ليست لهم وأدمنوا العبودية”.

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