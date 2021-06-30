شركة الكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال بعد فقد 500 ميجاوات من 4 محطات

أكدت الشركة العامة للكهرباء، وقوع انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لعدة محطات، ما أدى إلى فقد 500 ميجاوات، مشددة على أن ذلك أدى إلى زيادة العجز وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وقال بيان صادر عن الشركة: “نتيجة لحدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراته) الأمر الذي أدى إلى فقد حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات”.

وأضاف البيان “هذا الأمر تسبب في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال، وتعمل الشركة حالياً على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدرتها وسنوافيكم بالتفاصيل أولاً بأول”.