دغيم: إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور مرحلة انتقالية رابعة

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، أن أعضاء الملتقى منقسمون إلى فرق رئيسية بين من يريد مرحلة دائمة بالاستفتاء على مشروع الدستور الحالي أو تعديله ثم الاستفتاء عليه، ومن يريد مرحلة انتقالية رابعة بإجراء الانتخابات أولا.

وأوضح دغيم، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أنه بخصوص الانتخابات، ثمّة فريقان، أحدهما يريدها في موعدها لكن برلمانية فقط، والثاني يريدها برلمانية ورئاسية معا، وهناك من يريدها رئاسية دون شروط، وآخرون يريدونها وفق الأعراف الدولية التي تمنع العسكري والمحكوم ومتعددي الجنسية.

وأشار إلى ضغوط قوية من المجتمع الدولي على الملتقى والبعثة لطرح الانتخابات الرئاسية، مبينا أن شروط الترشح تسبّبت في خلافات كبيرة بين الأعضاء، وستكون تداعياتها بعد الملتقى أصعب، مؤكدا أن أعضاء الملتقى سيلجأون إلى التصويت لحسم كل الأمور العالقة، لكنه سيكون حسما على الورق.

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