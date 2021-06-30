مستشار الأمن القومي الأمريكي: ندعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل كامل

ليبيا – أثنى رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على عمل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يجتمع أعضاؤه في جنيف هذا الأسبوع، لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية تاريخية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

سوليفان أكد في بيان له نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية لدى ليبيا أن الولايات المتحدة وفي مؤتمر برلين 2 وقفت إلى جانب الليبيين والدوليين، وتدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل كامل الأمر الذي سيمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي، مضيفًا: “ويستند ذلك إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.

وتابع قائلًا: “يشجعنا الجو الإيجابي وروح التوافق اللذين يتحلى بهما منتدى الحوار السياسي الليبي في الاجتماع، وذلك بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات”.

سوليفان أكد دعم الولايات المتحدة للشعب الليبي وهو يشق طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا وأمانًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية