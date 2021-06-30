المجلس الرئاسي: نأمل توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات

أعربت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى أوهيبة، عن أملها في استطاعة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف منذ الاثنين الماضي، التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات المقبلة.

وذكرت أوهيبة، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “العربي”، التي تبث من لندن، أن السلطة التنفيذية المؤقتة أحرزت تقدمات منذ تشكيلها، مبينة أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية أكثر الملفات حساسية وتعقيدا ويتداخل فيه المجتمع الدولي ودول الجوار والدول الإقليمية.

وأفادت بأن ملف خروج المرتزقة حاضر بقوة في كل اجتماعات المجلس الرئاسي، سواء خلال استقبال الوفود في طرابلس أو خلال الزيارات الخارجية لرئيس وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى ملف الانتخابات، مؤكدة أن هذين الملفين الأبرز أمام المجلس الرئاسي، خلال الوقت الراهن.

وأشارت إلى وجود تنسيق وضمانات عالية وإجماع، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بالإضافة للوعود المشجعة والتنسيق العالي مع دول الجوار بشأن الملف ولتأمين الحدود المشتركة.

وتحدثت عن اتفاقية تأمين الجنوب الليبي الموقعة في العام 2018م بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، والتي تتعلق بتأمين الحدود وتقليل خطر تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية التي تشكل خطرا على المنطقة برمتها وليس ليبيا فحسب.

وأكدت أن هناك توافقا داخليا ورغبة حقيقية من جميع الليبيين على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، لأن سيادة ليبيا ووحدتها ليست محلا للنقاش، لكن الملف يحتاج إلى تعاون دولي بالخصوص، على حد تعبيرها.

وبينت أن مؤتمر برلين أشار إلى خطط قريبة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، موضحة أن المجلس الرئاسي يفضل أن يكون السحب بنسب مئوية وليس أرقاما، من كل الأطراف والقوات الأجنبية الموجودة على أرض ليبيا.

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