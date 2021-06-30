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المشري: حريصون على إجراء الاستفتاء على دستور الهيئة التأسيسية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان بحضور النائب الأول محمد بقي أمس الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” رفقة نائبه “والتر دي مارتينو” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين 2، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والدستور.

وأكد المشري حرصَ المجلس على إجراء الاستفتاء على الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما شدد خلال اللقاء على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي، ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا يريد تعطيل الانتخابات باى طريقة حتى يظل مسمار جحا المسمى مجلس الدولة الساقط شرعا اطول فترة ممكنة لان اى انتخابات ستظهر ان الخوان حريم السلطان قلة من حثالة المجتمع الليبى لا وزن لها .

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  • نهاسة امكم سوداء ياخوان كما حدث فى مصر والسودان وهذا المشرى الحقير لا يقارن باليلتاحى وزير داخلية الاخوان فى مصر الذى ينتظر الشنق على يد عشماوى بعد ان كان يهدد الجيش المصرى بالارهابيين فى سيناء .
    واليوم نرى تخلى اردوغان عن الاخوان ولم يعودا مثل زمان عندما كان اردوغان يستقبل المشرى فى غرفة مغلقة ولكن اخر زيارة للمشرى لم يهتم به اردوغان فهو يعتبر حريم السلطان مجرد عبيد عنده ولكن بعد ان جعلوه مسخرة فى انقره بعد فشله فى تحقيق وعده للشعب التركى باحتلال موانئ النفط وطلع جبان امام الاسد عبدالفتاح السيسى الذى قال له سرت الجفرة خط احمر ومن يومها القردخان طيزه حمراء مثل القرد

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