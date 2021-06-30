الهيئة الطرابلسية الإخوانية: نرفض الانتخابات ونطالب بطرد البعثة الأممية

أعربت الهيئة الطرابلسية الموالية لجماعة الإخوان، “عن رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، قبل طرح مسودة الدستور الجدلية للاستفتاء أولا، معتبرة أن النقاشات الدائرة حاليا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف لإنتاج القاعدة الدستورية بمثابة هيمنة من البعثة الأممية على الأمور في ليبيا”، بحسب زعمها.

واستنكرت الهيئة الطرابلسية، في بيان لها، “بأشد العبارات ما تقوم به البعثة الأممية ومن وصفتهم بـ”مؤيدي رجوع حكم العسكر” من برامج ومخططات لإجهاض ما سمتها “ثورة فبراير” والعملية الديمقراطية وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وصناعة دولة مدنية عصرية”، بحسب زعمها.

وذكرت أن “البعثة تحاول في ملتقى جنيف توجيه دفة الحوار إلى انتخابات رئاسية، زاعمة أنها تتجاهل “مشروع الدستور والإعلان الدستوري الذي أسس لشرعية ثورة 17 فبراير، ومحاولة استبداله بقاعدة مشبوهة يتم تفصيلها على شخصية محددة بعينها”، بحسب زعمها.

وأضافت: “سيتم حياكتها في الفترة القادمة لتكون جاهزة في الانتخابات التي يتم توجيهنا إليها في ديسمبر القادم ليرتديها ذاك العسكري الذي أعلن انقلابه على الشرعية في أكثر من مناسبة، وفتك بالليبيين في العديد من المدن الليبية وآخرها عدوانه الآثم على العاصمة طرابلس”، بحسب زعمها.

وأفادت بأنها “ترفض وبشدة هيمنة بعثة الأمم المتحدة على سير القضية الليبية ومصادرة حق الشعب الليبي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية يحكمها دستور وتنظيمها قوانين، مطالبة الأمم المتحدة بسحب رئيس وأعضاء بعثتها من ليبيا”، بحسب زعمها.

واعتبرت أن “كل الإجراءات التي تقوم بها البعثة تعكس وبوضوح استهانتها بإرادة الشعب الليبي الذي عانى الويلات”، بحسب زعمها.

وألمحت الهيئة الطرابلسية إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، قائلة: “موعد 24 ديسمبر ليس موعدا مقدسا، وإنما هو وسيلة للتخلص ممن تشبثوا بالمجالس التشريعية السابقة ولم يقدموا لليبيا أي إنجاز سوى إضاعة الوقت وزيادة الانقسام وتفاقم الأزمات، كذلك لن نرضى بأن يُفرض أو ينفذ أي إجراء ضد إرادة الشعب الليبي”، بحسب زعمها.

وأكدت أنها “لن تقبل إلا بانتخابات تشريعية تُجرى على أساس الإعلان الدستوري، متابعة: “أي انتخابات أخرى في الوقت الحاضر ستكون بمثابة فرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي ستُرفض جملة وتفصيلا، خصوصا بعد فشل الجميع في تنفيذ استحقاق الاستفتاء على الدستور”، بحسب زعمها.

واختتمت الهيئة الطرابلسية بقولها: “ما تقومون به ما هو إلا تمهيد لأحد أمرين إما الحرب وإما التقسيم والانفصال، فكفوا أيديكم عن الشعب الليبي ودعوه يقرر مصيره بعيداً عن مؤتمراتكم وخططكم وبرامجكم وحوراتكم وخياراتكم واختيراتكم”، بحسب زعمها.

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