الدبيبة يلغي الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، قرارا، اليوم الأربعاء، يقضي بإلغاء الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل الحكومة السابقة.

وحسب القرار رقم «158» لسنة 2021، المنشور على المنصة الرسمية للحكومة «حكومتنا»، فإن «جميع أصول وموجودات الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تؤول إلى الشركة العامة للكهرباء».

ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، إضافة إلى أهمية تقيد الجهات المختصة بتنفيذه.

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