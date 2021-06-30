ليبيا الان

«امغيب»: البرلمان أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب» فلماذا لا يتم الاتفاق عليه؟

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر  عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن بعض أعضاء اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي لهم مبرر إزاء الصمت وعدم مواجهة بعض المقترحات مثل تأجيل انتخابات نهاية العام. 

وقال «امغيب»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “بعض أعضاء اللجنة القانونية (الإستشارية) المجتمعين في جنيف بشأن الاتفاق على القاعدة الدستورية يبررون سبب صمتهم وضعفهم وعجزهم عن مواجهة بعض المقترحات المقدمة والتي من بينها استمرار حكومة الدبيبة في السلطة وتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم”.

وأضاف، أن التبرير هو ” أن الأمر في النهاية سوف يحال للبرلمان للموافقة او الرفض”، مؤكدًا أن هذا الأمر “يعتبر تنصلًا من المسؤولية وتبرير غير مقبول وغير منطقي”.

وأوضح متسائلًا؛ “فمادام كل ما ينتج عن جلسات هذه اللجنة في جنيف سوف يعرض على البرلمان، فلماذا جلوسهم ولماذا إضاعة الوقت، فالبرلمان قد أصدر قانونا ينص على الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب، فلماذا لا يتم الاتفاق عليه بدل استمرار الجلسات واطالة النقاش في مقترحات وضعها من يحاولون الاستمرار في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات”.

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البرلمان امغيب انتخاب الرئيس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

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  • الحاجة استيفانى وليامز خبيثة وضعت باللجنة اربعين خروف من شر خلق الله عمدا لافساد اى محاولة لاستقرار ليبيا .
    والمضحك ان كل خروف يبدأ كلامه بالصلاة على النبى ثم ينهيه بقول الزور والكيل بمكيالين ان كان لصالحه يتحدث عن احترام القانون وان كان فى غير صالحه ملعون ابو القانون وام القانون الذى تم به تعيين حفتر قائدا عاما للجيش اما نفس البرلمان الذى منح الثقة مضطرا للسئ دبيبة ليتخلص من السئ فاسد السراق بقى على البرلمان سيد قراره ان يسحب الثقة من السئ الدبيبة ويمنحها للسيد احمد معتيق فهو من ابناء مصراته مثل الدبيبة ولكن لديه خبرة وحنكة وقادر على توحيد اليلاد فهو مقبول من الجميع اما الدبيبة قل اعوذب يرب الفلق من شر ما خلق اخوانى اصيل كل صفات الخوان ماوفرة بع ووجه من نوع شيطانى انظر اليه تجده شبه وجوه الصهاينة كوهين واو نتياهو !!!

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  • كان يا مكان ايام زمان وبالتحديد عقب سقوط حسنى مبارك فى مصر فى 11فبراير عام 2011حدث خلاف بين الاخوان المفلسين والقوى الثورية التى اسقطت مبارك حيث كان الخوان جاهزبن للانتخابات وقالوا اللنتهابات اولا قبل الدستور الذى تتطالب به القوى الاخرى وتم اجراء استفتاء فى 19 مارس 2011سموه غزوة الصندوق وقالوا من يقول نعم للانتخابات اولا يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار وبعد ان دخلوا الجنة اتضح انها غزوة الخازوق الذى منخ المجلس الغسمرى تفويضا شعبيا باصدار اى اعلان دستورى فاعلن الاعلان المكمل والمكيل للطرطور مرسى !!
    ورغم هذا كان هناك دستور جاهز بالفعل توافقت عليه كل قوى المعارضة فى مصر ومن بينها الاخوان وقدموه لمبارك الذى رفض تنفيذه وعندما اسقطوه تجاهلوه هم وهو دستور مسمى دستور حلمى مراد رحمه الله مات قبل ان يرى الثورة التى يحلم بها عندما قال لى قبل السفر لطرابلس عام 1988 يبدوا ان ما اكتبه يفضفض عن الناس ويمنع قيامهم بثورة !!

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