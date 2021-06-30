«تيار انتخابات 24 ديسمبر» بمصراتة: لن نسمح بـ«فرض» رئيس من خلال قاعدة دستورية «مفصلة»

طالب ما يسمى بـ«تيار انتخابات 24 ديسمبر» بمصراتة المحسوب على جماعة الإخوان، ممثلي مدينته بتوحيد جهودهم ضد تمرير القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية.

وأصدر التيار الإخواني، بمصراتة بيانا حول الجلسات الحالية في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، قال فيه: “يجب عدم السماح بتمكين أي عسكري تورط في قتل وتهجير الليبيين من الترشح لأي انتخابات قادمة، وأن أي تمكين للعسكريين هو محاولة فاشلة لبناء دولة دكتاتورية بوسائل ديمقراطية معيبة”، على حد قوله.

وأضاف “الخلاف على الانتخابات الرئاسية لازال قائما، وأن أي محاولة للقفز على المراحل الانتقالية بفرض رئيس من خلال قاعدة دستورية مفصلة لن نسمح به. لا نريد قاعدة دستورية يكون فيها المغالبة وتحقيق نصر سياسي لطرف دون الأخر مما يعزز الفرقة والاقتتال، ويبعدنا عن كل مساعينا لبناء الثقة بين الليبيين”، وفقا لوصفه.

وتابع “نشدد على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021 وإرجاع الكلمة إلى الشعب الليبي وهو من يقرر مصيره حول شكل نظامه السياسي، وما يحدث في جنيف من بعض الأعضاء في الملتقى هو استخفاف بالشعب الليبي وتحقيق المصالح شخصية ضيقة، ونؤكد لهم أن قوى المجتمع المدني لن تقن مكتوفة الأيدي، وسيكون لنا صوتنا الذي يدافع عن مصالح الشعب”، بحسب البيان.

واستكمل “نؤكد من مصراتة أننا عازمون على الوقوف بقوة ضد العبث الحاصل على الساحة السياسية، والذي يجعل من تضحياتنا في مهب الرياح، ونطالب من ممثلي المدينة السياسيين توحيد رؤيتهم مع باقي القوى السياسية داخل المدينة وخارجها. وإذ نستغرب الإجماع الذي ذكر حول القاعدة الدستورية نشدد على ممثلي مدينة مصراتة أن يبرروا كيف حصل هذا الإجماع وعلى عدم الاستفراد بأي قرار دون الرجوع إلى قواعدهم واستشارتهم لجميع الطوائف السياسية”.