تنمية المناطق الحدودية في مناقشات وزير التجارة مع نظيره التونسي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بوسعيد، آلية تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المناطق الحدودية وتفعيل تجارة العبور بين البلدين.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد، الثلاثاء، بمقر وزارة الاقتصاد، العراقيل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تذليلها وتقديم كل التسهيلات التي تسهم في انسياب السلع بين الدولتين، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية، الأربعاء.

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واللقاء يأتي في إطار تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع نظيره التونسي هشام المشيشي، الشهر الماضي، بالعاصمة طرابلس، والإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ودراسة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتطويرها وتفعيلها بأقرب وقت.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومستشاري الوزير الاقتصادي والقانوني، ومدير إدارة التعاون الدولي والفني بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المتابعة.

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