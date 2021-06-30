بعد الكشف عن المتفجرات: مديرية أمن غريان تعلن بأن الطريق العام بشارع الحرية بوسط المدينة أمن وخالٍ من وجود أي أجسام متفجرة قد تمس بسلامة المواطنين

غريان 30 يونيو 2021 م (وال) – قام فريق مختص من جهاز المباحث الجنائية فرع الجبل الغربي وبالتعاون مع قسمي شرطة المرور والنجدة التابعين لمديرية أمن غريان ودوريات جهاز الأمن الداخلي أمس الثلاثاء بإجراء الكشف بواسطة الأجهزة الإلكترونية المخصصة للكشف على المتفجرات علي الطريق العام بشارع الحرية بوسط مدينة غريان المركز.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية أن عملية الكشف جاءت تنفيذا لأوامر الصادرة للفرق المتخصصة من رئيس فرع جهاز المباحث الجنائية -فرع الجبل بالتنسيق مع مدير الشؤون الفنية بالجهاز، وذلك بعد واقعة رمي قنبلة يدوية (رمانة) في الشارع خلال اليومين الماضيين، وقد تم تفجيرها من قبل جهاز المباحث الجنائية.

وأشارت مديرية أمن غريان إلى أن قيام الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الكشف الشامل عن المتفجرات جاء تقديرا لخطورة الموقف لكون الشارع مكتظ بالسكان ويعتبر من أكثر الشوارع التجارية ازدحاما بالمدينة.

وطمأنت وحدة الاعلام الأمني بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن غريان في بيان لها كافة المواطنين بأنه بعد إجراء الكشف والمسح فان الشارع أمن وخالٍ من وجود أي أجسام غريبة أو متفجرة قد تمس بسلامة المواطنين. (وال – غريان)

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