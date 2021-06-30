عميد بلدية القلعة: انقطاعات الكهرباء وصلت مؤخراً إلى 3 أيام متتالية

أكد عميد بلدية القلعة، وليد قرادة، أن انقطاعات الكهرباء متكررة بشكل كبير في البلدية، مشيرا إلى أنها وصلت مؤخراً إلى 3 أيام متتالية؛ بسبب حمولة زائدة أدت إلى تلف محول محطة «شكشوك».

وقال قرادة في تصريحات صحفية: “انقطاعات الكهرباء في البلدية وصلت مؤخراً إلى 3 أيام متتالية؛ بسبب حمولة زائدة أدت إلى تلف محول محطة «شكشوك» التي تغذي البلدية منذ ما يزيد عن 4 عقود”.

وأضاف “البلدية تعاني من نقصٍ حادٍ في المياه؛ لانعدام مصادر المياه داخل البلدية، ما اضطر الأهالي لشراء صهاريج المياه من بلديات مجاورة، ويتراوح سعر الصهريج الواحد بين 100 و250 دينار”.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أكدت اليوم الأربعاء، وقوع انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لعدة محطات، ما أدى إلى فقد 500 ميجاوات، مشددة على أن ذلك أدى إلى زيادة العجز وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وقال بيان صادر عن الشركة: “نتيجة لحدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراته) الأمر الذي أدى إلى فقد حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات”.

وأضاف البيان “هذا الأمر تسبب في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال، وتعمل الشركة حالياً على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدرتها وسنوافيكم بالتفاصيل أولاً بأول”.