مدير مديرية الأمن بمنطقة باطن الجبل يبحث مع الأعيان خطط الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي

باطن الجبل 30 يونيو 2021 م (وال) – التقي مدير مديرية الأمن بمنطقة باطن الجبل أمس الثلاثاء بأعيان ومشائخ المنطقة وجادو.

وتم خلال اللقاء الذي حضره المسؤولين الأمنيين بالمديرية مناقشة سبل تعزيز وتثبيت المواثيق الاجتماعية المبرمة سابقا بين المناطق والتي من شانها الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي والتأكيد على حسن الجوار من خلال التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم حدوث شرخ اجتماعي يخل بالأمن في المنطقة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تزويد وإبلاغ مديريات الامن بما يتم الاتفاق عليه من قبل مجالس الأعيان مستقبلا الحفاظ على أمن المنطقة. (وال-باطن الجبل)

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