«سوناطراك» تدرس العودة إلى ليبيا بعد نجاحها في مناقصات

قال المدير العام لمجموعة «سوناطراك» الحكومية للمحروقات، توفيق حكار، إن الشركة الجزائرية نجت في مناقصات في ليبيا وتدرس العودة إلى للبلاد للاستثمار من جديد، دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك.

وأوضح توفيق حكار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن استثمارات «سوناطراك” في الخارج أنها تجاوزت خلال العام الماضي 2 مليون دولار، في دول مثل النيجر وتونس وليبيا، حيث قال بخصوص الأخيرة أنهم فازوا بمناقصات هناك ويدرسون العودة إلى ليبيا، كما أن استثمارات شركته بتونس تسير بشكل عادي.

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وفي أواخر مايو الماضي، شارك حكار في أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا،

وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين. و أكد على الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب، والتي يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا.

كما نوه بالاستعداد الكامل للمجمع لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين

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