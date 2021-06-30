وزير الشؤون الاجتماعية تطلع على أعمال صيانة مكتب الضمان الاجتماعي الشاطئ وتزور القرضة

براك الشاطئ 30 يونيو 2021 (وال) -قامت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية السيدة وفاء الكيلاني أمس الثلاثاء، بزيارة إلى مكتب خدمات صندوق الضمان الاجتماعي الشاطئ على هامش جولاتها التفقدية لمنطقة براك الشاطئ.

هذا وكان في استقبالها خلال جولتها داخل المكاتب والأقسام، مدير المكتب وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات.

واطلعت الوزيرة على مراحل الصيانة والتحوير الحالية، سعيا لأن يكون مكتبا نموذجيا وفق النمط المتفق عليه.

من جهة أخرى، قامت الوزير الشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء بزيارة المجلس البلدي القرضة وذلك على هامش جولتها بالمنطقة الجنوبية.

وكان في استقبالها رئيس المجلس البلدي بحضور رئيس فرع الخدمات التضامنية القرضة وعدد من المختصين بقطاع الشؤون الاجتماعية.

وعقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال هذه الزيارة اجتماع تم خلاله مناقشة الاحتياجات اللازمة والضرورية لتفعيل الفرع وكذلك التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستضعفة داخل المنطقة.(وال – براك الشاطئ)

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