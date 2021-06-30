وفد أممي يستمع لملاحظات المنفي عن تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح الأربعاء بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعة استراتجية مستقله لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

ونقل بيان للمجلس الرئاسي عن باتيلي القول إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.

وحسب البيان، أثنى الوفد خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمناً دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا. كما ثمن المنفي جهود عمل البعثة مشيداً بما جرى إنجازُه و مبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها.

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