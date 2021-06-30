وزارة التربية والتعليم تقيّم منجزاتها بعد 100 يوم عمل

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- واصل مديرو المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بديوان وزارة التربية والتعليم بطرابلس اجتماعهم التقييمي لمنجزات الوزارة بعد 100 يوم عمل.

وناقش الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم آلية عمل الوزارة خلال 100 يوم، وما أُنجز بشأن العملية التعليمية من توحيد للمناهج، والخطة الدراسية، والامتحانات في كامل التراب الليبي.

كما استعرض الاجتماع جهود الوزارة في مجابهة جائحة كورونا وعلاوة الحصة، وخطة الوزارة التدريبية والهيكل التنظيمي للوزارة، بعد انضمام وزارتي التعليم تحت مظلة “حكومة وحدة وطنية واحدة”. (وال – طرابلس)

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