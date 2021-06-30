وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث أوضاع جامعة المرقب

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان الوزارة في طرابلس وفدا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب وبعض من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني وأعيان وحكماء مدينة الخمس.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من الملفات والمواضيع التي تتعلق بالصراعات التي تشهدها المنطقة حول رئاسة الجامعة والشكاوي المقدمة للوزارة حول شبهات الفساد التي تعانيها الجامعة والذي بموجبه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيها برئاسة مدير مكتب المتابعة وتقييم الاداء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.(وال – طرابلس)

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