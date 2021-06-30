افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى المطرد

افتتحت إدارة مستشفى المطرد العام قسم العلاج الطبيعي، بحضور أعضاء المجلس البلدي الزاوية الغرب، ومدير المستشفى والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالقسم، وكوكبة من المهتمين.
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قناة ليبيا
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