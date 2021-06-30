ليبيا الان

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى المطرد

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتحت إدارة مستشفى المطرد العام قسم العلاج الطبيعي، بحضور أعضاء المجلس البلدي الزاوية الغرب، ومدير المستشفى والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالقسم، وكوكبة من المهتمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك