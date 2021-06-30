القبض على مطلوب تورط في تزوير إجراءات السيارات في بنغازي وبحوزته خمور

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قوة فرض القانون تمكنت من القبض على شخص يمتهن تزوير كتيبات المركبات الآلية وبحوزته خمور محلية الصنع بمنطقة السرتي.

وأوضحت المديرية أنه بعد ورود معلومات من أحد المصادر الموثوقة بها لدى قسم شُرطة النجدة تفيد بوجود أحد المطلوبين في عدة قضايا جنائية من أكثر من مركز شُرطة وكذلك جهاز الظواهر السلبية يقزم بتزوير كتيبات المركبات الآلية.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه بعد التأكد من صحة المعلومات تم خروج دوريات من قسم شُرطة النجدة بنغازي إلى مكان تواجد هذا الشخص بمنطقة السرتي، وعند وصول الدوريات إلى المكان سالف الذكر تمت مشاهدة المطلوب على متن مركبة نوع (نيسان صني) اللون (رصاصي) و “لا توجد” بها لوحات معدنية و “بدون إجراءات”.

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من هويته والتعرف عليه تم ضبطه وبحوزته عدد 6 كتيبات جديدة (غير مخطوطة) تخص قسم المرور والتراخيص بنغازي بالإضافة إلى كتيب مركبة آلية باسم أحد المواطنين.

وأفادت المديرية أنه تم أيضًا ضبط عدد 3 قنينات خمرة سعة الواحدة منهن نصف لتر عليه تم الانتقال به للقسم لاستكمال الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.