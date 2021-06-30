امغيب: البرلمان أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب فلماذا لا يتم الاتفاق عليه؟

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن بعض أعضاء اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي لهم مبرر إزاء الصمت وعدم مواجهة بعض المقترحات مثل تأجيل انتخابات نهاية العام.

امغيب، وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، قال: إن “بعض أعضاء اللجنة القانونية (الإستشارية) المجتمعين في جنيف بشأن الاتفاق على القاعدة الدستورية يبررون سبب صمتهم وضعفهم وعجزهم عن مواجهة بعض المقترحات المقدمة والتي من بينها استمرار حكومة الدبيبة في السلطة وتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم”.

وأضاف: أن التبرير هو ”أن الأمر في النهاية سوف يحال للبرلمان للموافقة او الرفض”، مؤكدًا أن هذا الأمر “يعتبر تنصلًا من المسؤولية وتبرير غير مقبول وغير منطقي”.

وأوضح متسائلًا؛ “فمادام كل ما ينتج عن جلسات هذه اللجنة في جنيف سوف يعرض على البرلمان، فلماذا جلوسهم ولماذا إضاعة الوقت، فالبرلمان قد أصدر قانونا ينص على الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب، فلماذا لا يتم الاتفاق عليه بدل استمرار الجلسات واطالة النقاش في مقترحات وضعها من يحاولون الاستمرار في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات”.

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