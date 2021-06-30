وزير الداخلية يشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) – شارك وزير الداخلية العميد خالد مازن في الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بفندق كورنثيا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي أشرفت على تنظيمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية..

وحضر الاحتفالية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين بجانب عدد من رؤساء الأجهزة والإدارات ووكلاء النيابات العامة والضباط وضباط الصف بالوزارة وعدد من ضباط القاعدة البحرية ومختصين ومهتمين بمجال التوعية من مخاطر المخدرات.

وأكد السيد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على أن إحياء هذا اليوم يأتي لزيادة وعي المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من تعاطيها والاتجار بها والتي تنعكس بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، موضحاً على أن هذه الآفة تؤثر بشكل سلبي على شبابنا وصحتهم وكذلك الأمن القومي للدولة.

وأوضح السيد الوزير أن اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات أصبح من المشاكل التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار الأمر الذي يوجب علينا مواجهة أنماط وطرق مستحدثة التي شكلت تحدياً أمنياً إقليمياً لمواجهة مروجي المخدرات ويحتم علينا مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة ومروجيها.

وأثني السيد الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والأمن في محاربة كافة الظواهر السلبية ومن ضمنها المخدرات التي تفتك بشبابنا، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للقضاء عليها وردع مروجيها.

وكما ألقيت عديد الكلمات التي تمحورت حول مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار بها وأثرها على صحة وأمن المجتمع.

وتخلل الحفل تكريم عدد من أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظير الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات وضبط مروجيها.

يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة أقرت في 25 يونيو من العام 1987 يوما عالميا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باقتراح من ليبيا (وال – طرابلس)

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