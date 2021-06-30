وزارة الداخلية تشارك في أعمال الطاولـة المستديرة المتعلقة بمنـع العنـف الانتخابي

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) -شارك رئـيس وأعضـاء اللجنـة المركزيـة لمتابعة والإشـراف علـى أوجـه الـدعـم المقـدم مـــن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ومدير وأعضـاء إدارة تـأمين الانتخابات بـالإدارة العامـة للعمليـات الأمنية عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة في أعمال الطاولـة المستديرة المتعلقة بمنـع العنـف الانتخابي مـن خلال الدبلوماسية والـتي أشرف على تنظيمها معهد الولايات المتحدة للسلام بليبيا.

وتأتي هـذه المشـاركة ضمن استعدادات وزارة الداخليـة لرفـع القـدرات والكفـاءة في مجـال تـأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وكذلك مناقشـة العديـد من الحلـول والنقـاط المتعلقة بالمناخ الجيـد لإجـراء هـذا الاستحقاقات.

واستعرض مـديـر إدارة تـأمين الانتخابات الاستعدادات الـتي تـقـوم بـهـا وزارة الداخلية، وذلك من خلال المشاركة في العديـد مـن ورش العمـل والدوائر المسـتـديـرة الـتي تـخـص العمليـة الانتخابيـة وتأهيل كـافـة العناصر الشـرطية المشاركة في تـأمين العمليــــة الانتخابية.(وال-طرابلس).

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