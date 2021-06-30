المنفي يستقبل لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتيجية مستقلة لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

واستمع الوفد لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.

وثمن المنفي جهود عمل بعثة الأمم المتحدة مشيداً بما تم إنجازُه و مبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها.

وأثنى الوفد خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمناً دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا.