العثور على سيدة مخطوفة في طرابلس وهروب الجناة

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كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء العثور على سيدة بعد اختطافها من مجهولين في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن بلاغًا ورد من أحد المواطنين لمركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس مفاده خطف زوجته المسماة “س.س.ع”.

وأضافت وزارة الداخلية أنه على الفور باشر أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتحري وجمع المعلومات وتمكنوا على إثرها من العثور على المرأة المخطوفة وهي بصحة جيدة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لازال البحث والتحري مستمرًا لضبط الجناة، لاتفة إلى أنه سيتم إحالة السيدة لجهات الاختصاص.