انطلاق الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والقيادات العسكرية بالجيش الليبي

أخبارليبيا24- خاص

قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة العميد عبد الهادي دراه اليوم الأربعاء انطلاق الملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقيادات العسكرية بالجيش الليبي.

وأضاف دراه في تصريح خاص لـ “أخبارليبيا24” أن الملتقى انطلق اليوم في العاصمة طرابلس بحضور القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأوضح الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة أنه تمت مناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وواقع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه بجنيف.

وأشار دراه إلى أنه تم أيضًا بحث إيجاد الحلول المعيقة لتنظيم القوات العسكرية النظامية والمساندة، إضافة إلى بحث مخرجات مؤتمر برلين 2.