بحضور أعضاء مجلس النواب.. رئيس هيئة الاستثمار العسكري يفتتح عيادة الكرامة بوهديمة

افتتح رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان بوعائشة، اليوم الأربعاء، عيادة الكرامة بوهديمة، وذلك تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

اللواء بو عائشة، وخلال الافتتاح الذي حضره النائب الأول لرئيس المخابرات الليبية اللواء أحمد العريبي وعدد من أعضاء مجلس النواب عيسى العريبي وأبوبكر الغزالي وإبراهيم زغيد ومنتصر الحاسي و أعضاء من المجلس المحلي بوهديمة ومشايخ واعيان وحكماء منطقة بوهديمة وشباب المنطقة، أكد أن منطقة بوهديمة منطقة النضال والجهاد وتستحق أكثر من ذلك وأي طلب مقدم من هذه العيادة فنحن مستعدون للتلبية.

وقال: “إن القائد العام حريص على منطقة بوهديمة وأهلها، موضحاً أن في الأيام القليلة القادمة سوف نقوم بصيانة مستشفى المرج ومستشفى المليطانية، مؤكداً أنه مسؤول عن دعم الأندية الرياضية وهذه هي التعليمات الصادرة من القائد العام”.

وأكد النائب عيسى العريبي أن منطقة بوهديمة كانت السباقة في دعم القوات المسلحة العربية الليبية وتقدم بالشكر الجزيل للواء رمضان ابوعائشة على وقوفه مع المنطقة.

وقال النائب إبراهيم زغيد بأنه منبهر مما رآه من أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة، مشدداً ملاحظاته للقائمين على العيادة بالمحافظة عليها من الإهمال والتخريب وما إلى ذلك، وجدد سيادة النائب دعمه للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية بأنه معها قالباً وقالبًا.

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