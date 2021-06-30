نائب عقيلة صالح يلتقي السفير التركي في طرابلس لبحث العلاقات الثنائية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يالمز”.

وبحسب بيان مقتضب لمجلس النواب، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة في البلاد.

وقبل أيام، شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي “فوزي الطاهر النويري”، في حفل توديع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان سابق لمجلس النواب الليبي، فإن هذه المشاركة تأتي شكراً وعرفاناً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، للسفير على ما بذله طيلة ثلاثة سنوات أمضاها سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية بليبيا، وكل الجهود التي قامت بها جمهورية ألمانيا الاتحادية في سبيل مساعدة الليبيين.

وقال النويري، إن ألمانيا لعبت دورا إيجابيا ومنتفحاً على جميع الأطراف، وعملها في بداية إنتاج الحل السياسي عبر دعوتها وعقدها لمؤتمر برلين، الذي كان مفتاحاً للحل السياسي الليبي، وبداية لصياغة خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات الليبية.