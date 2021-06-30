النويري يترأس ملتقى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) – ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ملتقى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس ولجنة 5 + 5 العسكرية بحضور عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي بصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي).

وضم الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في طرابلس عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، والقادة العسكريين، وذلك لوضع رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتنظيمها.

وقال مكتب إعلام المجلس الرئاسي إن اللافي عبر في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، عن أمله بخروج الملتقى بتوصيات تلبي احتياجات المرحلة الراهنة، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق رؤية المجلس الرئاسي، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي. (وال – طرابلس)

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