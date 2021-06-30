وفد أممي: دور المنفي مهم في إعادة استقرار ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتجيه مستقله لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

وأثنى الوفد خلال اللقاء على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار، مثمناً دور رئيس المجلس في الوصول إلى إعادة الاستقرار لليبيا.

من جهته أكد “باتيلي” إن الهدف من اللقاء مع المنفي هو الاستماع لملاحظات المجلس الرئاسي، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة.

كما ثمن المنفي في بيان، جهود عمل البعثة مشيداً بما تم إنجازُه و مبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها.