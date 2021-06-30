دعوة أمريكية لحسم القاعدة الدستورية واستغلال الفرصة التاريخية

أكد السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الديمقراطي بوب مينينديز العضو البارز باللجنة، دعمهما للانتخابات المرتقبة في ليبيا.

وقال العضوان في بيان، إنهما يدعمان الجهود المستمرة التي يبذلها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف؛ لإيجاد إطار دستوري لانتخابات 24 ديسمبر، معتبران أن الانتخابات تُمثل “فرصة تاريخية لليبيين لإنهاء دوامة العنف والفوضى التي عصفت ببلدهم على مدى العقد الماضي”.

وحث، جيم ريش وبوب مينينديز، أعضاء منتدى الحوار على “تجاوز خلافاتهم والموافقة على خطة لجميع الليبيين لانتخاب حكومة دائمة، تعطي الأولوية لحقوقهم في العيش بسلام وكرامة وتكافؤ الفرص”.

وعبّر العضوان عن قلقهما إزاء “التحديات المستمرة، ولا سيما وجود مقاتلين أجانب، والتي لا تُقوّض سيادة ليبيا وأمنها فحسب، بل تُقوض الاستقرار الإقليمي أيضًا”، داعيان القوات الأجنبية، بما في ذلك تلك التابعة لمجموعة فاغنر الروسية والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، إلى مغادرة ليبيا على الفور.

كما دعا العضوان جميع الأطراف الليبية ذات الصلة إلى إقرار ميزانية مسؤولة “تسمح لحكومة الوحدة الوطنية بتقديم خدمات أساسية بشكل أفضل في جميع أنحاء ليبيا، وإعداد البلاد للانتخابات”.

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