أبو جناح وصنع الله يبحثان زيادة قوافل الوقود لمستودعات الجنوب

قام نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم 30-6-2021 بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط حيث كان في استقباله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الادارة للشؤون المالية والادارية والخدمات العماري محمد العماري.

تابع الاجتماع نتائج جولة للمهندس رمضان أبوجناح رفقة المهندس مصطفي صنع الله الي المنطقة الجنوبية التي ساهمت في إيصال شحنات الوقود والغاز المسال للجنوب.

كما تطرق الاجتماع لإمكانية زيادة قوافل الوقود التي سوف تتزود بها مستودعات المناطق في الجنوب، ومتابعة آلية التوزيع المتبعة لضمان إيصاله للمواطنين، وتم في اللقاء بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط في مناطق الجنوب.

من جانبه أوضح المهندس رمضان أبوجناح ان مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في تلبية الاحتياجات اللازمة لمستشفى أبوقدقود في منطقة إدري الشاطئ ،وتوفير الوقود كان له الأثر الكبير في تحسين الخدمات للمواطن في المنطقة الجنوبية.