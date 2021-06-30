ماذا تُصر جماعة «الإخوان» على تقييد صلاحيات الرئيس القادم لليبيا؟

اعتاد تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، من خلال عدد من الشخصيات المنتمية للجماعة، على استغلال أي فرصة متاحة الانقضاض على المشهد الليبي، وفرض وجهة نظر مغايرة للجميع، بزعم أنها الأفضل للمواطن الليبي -المغلوب على أمر من وجهة نظرهم- وكان آخر تلك الصيحات الخاوية، المقترح الذي تقدم به عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، بمشاركة 6 آخرين من أعضاء الملتقى، والموجه لرئيس البعثة الأممية يان كوبيش، والذي كان أبرز نقطة فيه، تقييد صلاحيات الرئيس، وجعلها منوطة بمجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع.

مقترح إخواني لتقييد صلاحيات الرئيس

المقترح السالف ذكره أعده العرادي، وخالد الأسطى، فوزي عقاب، عبد الله عثمان، محمد العجيلي الحسناوي، عبد السلام شوها، وأحمد الشركسي، تضمن مقترحاً على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، وأن تصبح صلاحيات الرئيس مقيدة، وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة منوطة بمجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع.

وتضمن مقترح العرادي شروطاً للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبالنسبة العسكري عليه تقديم ما يفيد بقبول استقالته قبل الترشح، ومزدوج الجنسية يقدم ما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى، وأن تدخل القاعدة الدستورية حيز النافذ مباشرة استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي وترسل إلى المجلسين لضمان الوفاق السياسي.

مقترح الأعضاء السبع بملتقى الحوار السياسي، تضمن اختيار البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ببنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس، واشترط على المرشح لمنصب الرئاسة ألا يكون ملاحقاً قضائياً من القضاء المحلي أو الدولي، وأن يقدم ما يفيد استقالته من المؤسسة العسكرية، وتخليه عن أي جنسيات أخرى عند التقدم للترشح.

وجاء في المقترح أن تكون مدة ولاية السلطة المنتخبة في 24 ديسمبر 2021 أربع سنوات شريطة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور في مدة أقصاها ثمانية عشر ش شهراً من أول اجتماع للبرلمان.

التخوف من فوز حفتر

ورأى الباحث في العلاقات الدولية أحمد عبدالله العبود، أن “تيار الإسلام السياسي متخوف من فوز المشير خليفة حفتر بالرئاسة الليبية”.

وقال «العبود»، خلال لقائه عبر فضائية “العربية الحدث”، تابعته “الساعة 24″، إن ” من المعروف أن الإسلاميين، وتيار الإسلام السياسي، وبعض من يرفعون شعارات فبراير، متخوفون من فوز المشير خليفة حفتر برئاسة الدولة، ومتخوفون بدرجة أقل من وصول سيف الإسلام القذافي”.

وأوضح أن “كل القواعد الدستورية وكل النصوص التي تصاغ لعزل الشخصيات تُفسر على مقاس المشير خليفة

العرادي وحقيبة الدفاع

وفي سياق آخر زعم «العرادي»، عبر تغريدة على تويتر، ، أنه “من المفترض على المجلس الرئاسي بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وليس على جزء وترك الجزء الآخر” لما سماه سلطة “الأمر الواقع”، على حد قوله.

وأضاف أن “رئيس الحكومة خير فعل بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ولا أرى أن يتغير هذا الوضع حتى نرى ممارسة الرئاسي لكامل صلاحياته لا أن يزاول بعضها بانتقائية معيبة وخطيرة”.