دي مايو: إيطاليا تولي «عناية فائقة» لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تولي «عناية فائقة» لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الاثنين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال دي مايو في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية نقلته وكالة «آكي» اليوم الأربعاء، «في أعقاب مؤتمر برلين الثاني، تجدد إيطاليا دعمها الأكثر اقتناعا للعملية السياسية الليبية، وذلك على الطريق التي سيتعين عليها قيادة البلاد إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل».

وأضاف دي مايو أنه «في هذا المنظور، تولي إيطاليا عناية فائقة لجلسة الحوار السياسي الليبي الجديد، الجاري منذ 28 شهر يونيو الجاري في جنيف، بهدف تيسير تعريف الإطار الدستوري والتشريعي الذي سيقوم عليه اجراء الانتخابات».

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن «ليبيا، أصبحت تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والتقارب والسيادة الكاملة لتحقيق الانتعاش السياسي، المؤسسي والاقتصادي». مؤكدا أن بلاده «تشجع بقوة، أن يتم في أقرب وقت ممكن، التوصل لتحقيق توافق واسع يقوم على قاعدة قبول كبيرة، تتيح اجراء الانتخابات في الأوقات المقررة».

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