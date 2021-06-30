ديوان المحاسبة: منصة الكترونية لطرح مشاريع الدولة بكافة القطاعات

أعلن ديوان المحاسبة، الأربعاء، خطوات نحو توظيف بيئة العمل الإلكتروني في مؤسسات الدولة، ومن بينها لعمل على وضع منصة الكترونية لطرح مشاريع الدولة بكافة القطاعات.

جاء ذلك إثر اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس شركة الاتصالات القابضة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس شركة المدار إلى جانب الإدارات العامة المعنية.

وتوصل المختصون إلى «صياغة رؤية ومخطط الهيئة العامة للمعلومات للتحول الرقمي»، و«الاستفادة من إمكانيات الشركة الاتصالات القابضة لتنفيذ هذه الرؤية».

ومن بين البنود التي جرى الاتفاق عليها أن «تستمر هيئة المعلومات في عقد الورش التنفيذية مع الوزارات والهيئات والمصالح ذات العلاقة لوضع التصور النهائي بشأن المنصة الإلكترونية وإحالة التصور إلى شركة المدار للتنفيذ».

وحسب ما جرى الاتفاق عليه، يتولى ديوان المحاسبة مخاطبة كافة الجهات المعنية بموضوع التحول الرقمي والتعاون التام مع هيئة المعلومات لتحقيق هذا الهدف علاوة على تقديم المقترحات لتعديل التشريعات ووضع السياسات الكفيلة بانطلاقة هذا البرنامج.

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