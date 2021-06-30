حراك من أجل 24 ديسمبر: نؤكد رفضنا محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين

أصدر حراك من أجل 24 ديسمبر، اليوم الأربعاء، بيان رقم (5) لسنة 2021.

الحراك، وفي بيانه الذي طالعته قناتنا، قال: “في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون استكمال مسار الحل السلمي والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة وانهاء حالة التشرذم والانقسام والعودة للمسار الديمقراطي، ورغم انعقاد الملتقى السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار قاعدة دستورية متفق عليها ضمن الحل السياسي المدعوم دوليا والذي ارتضاه الليبيون وشكل لهم سلطة تنفيذية مؤقتة، وخلال الجلسات المباشرة التي تابعها كل الليبيين كان واضحا وجود أطراف سياسية وجهوية تسعى لإفشال الحل السلمي ونصبت نفسها وصية على إرادة الليبيين وتضغط نحو تأجيل الانتخابات وتعطيلها، وقد تطور الأمر لنتابع على منصات التواصل الاجتماعي أخبارا عن جمع توقيعات داخل الملتقى للمطالبة بتأجيل الانتخابات”.

وتابع: “نؤكد رفضنا محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين، وندعو لإجرائها وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلسا تشريعيا واحدا يمثل كل الليبيين، ونؤكد أن يوم 24 ديسمبر 2021 لا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله، ونحمل بعث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، ونطالبها بتوسيع دائرة الحوار والمشاركة وأن تعلن أسماء المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي”.

وأضاف: “ندعو كل القوى السياسية الداعمة للانتخابات بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي واقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ونرفض أي محاولات للوصاية على إرادة الليبيين ونطالب بالذهاب لصناديق الاقتراع في الموعد المحدد، ونرفض التمديد لحكومة الوحدة الوطنية ونطالب بإدراجها كمعرقل للحل السلمي في ليبيا، ونؤكد حقنا في الذهاب لخيار التصعيد الميداني بالاحتجاج السلمي والعصيان المدني رفضا لمحاولات اختطاف إرادتنا وصوتنا السياسي وحماية للمسار الديمقراطي عن استمرار نهج تفقير الليبيين ونهب المال”.

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