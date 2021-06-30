الدبيبة يدعو إلى متابعة الوضع الوبائي بالدول المجاورة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة، والتي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا، ووضع الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع وزير الصحة علي الزناتي، بحضور وزيري الداخلية، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، لمتابعة مستجدات وضع جائحة كورونا في البلاد.

وبحسب مكتبه الإعلامي، فقد شدد الدبيبة على “ضرورة التنسيق بين وزارات كلّ من الداخلية والصحة والمواصلات بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ”.

وثمّن رئيس الحكومة جهود كافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة في هذه الظروف الصعبة، وأصدر تعليماته بصرف كافة مستحقاتهم مقابل أعمالهم.

بدروه، أكد وزير الصحة أن وضع جائحة كورونا في ليبيا يعتبر مُرضيًا، ومُعدّل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالأشهر الماضية.

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